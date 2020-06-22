У “Голосі” розповіли, коли можуть виставити Притулу “на Київ" проти Кличка і Тищенка. Фото: УП

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Місцеві вибори можуть зіштовхнути в передвиборчих перегонах за крісло мера Києва колишніх колег по шоу-бізнесу Сергія Притулу та Миколу Тищенка. Останній йде в мери від партії «Слуга народу», а Притула може стати кандидатом від «Голосу».

Чи позмагається Притула за посаду київського міського голови, стане відомо на з’їзді партії «Голос». Очільниця політсили Кіра Рудик розповіла «24 каналу», коли планується провести це зібрання.

Наприкінці серпня в нас буде з’їзд, на якому ми висуватимемо всіх кандидатів у мери. І там з’їзд ухвалить рішення, хто йде в мери на Київ, — відповіла вона на запитання про перспективи участі Притули у місцевих виборах.

Водночас Рудик не виключає, що з’їзд «Голосу» проведуть раніше, бо в серпні може бути вже надто пізно. Як відомо, місцеві вибори мають відбутися восени цього року, а саме — 25 жовтня.

Нардепа запитали і про ризик можливих позачергових парламентських виборів, зокрема, які шанси знову потрапити у Раду матиме «Голос» без його «обличчя» Святослава Вакарчука, котрий минулого тижня вирішив залишити партію.

А ви думаєте в «Голосі» був лише Вакарчук? У нас є декілька людей у запасі, — відповіла Рудик.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, від якої партії балотуватиметься в мери Києва чинний міський голова Віталій Кличко.