В «Голосе» рассказали, когда могут выставить Притулу «на Киев» против Кличко и Тищенко. Фото: УП

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Местные выборы могут столкнуть в предвыборной гонке за кресло мэра Киева бывших коллег по шоу-бизнесу Сергея Притулу и Николая Тищенко. Последний идет в мэры от партии «Слуга народа», а Притула может стать кандидатом от «Голоса».

Поборется ли Притула за пост киевского городского головы, станет известно на съезде партии «Голос». Глава политсилы Кира Рудик рассказала «24 каналу», когда планируется это собрание.

В конце августа у нас будет съезд, на котором мы будем выдвигать всех кандидатов в мэры. И там съезд примет решение, кто идет в мэры на Киев, — ответила она на вопрос о перспективах участия Притулы в местных выборах.

В то же время Рудик не исключает, что съезд «Голоса» проведут раньше, потому что в августе может быть уже слишком поздно. Как известно, местные выборы должны состояться осенью этого года, а именно — 25 октября.

Нардепа спросили и о риске возможных внеочередных парламентских выборов, в частности, какие шансы снова попасть в Раду будут у «Голоса» без его «лица» Святослава Вакарчука, который на прошлой неделе решил покинуть партию.

А вы думаете в «Голосе» был только Вакарчук? У нас есть несколько человек в запасе, — ответила Рудик.

Напомним, сегодня стало известно, от какой партии будет баллотироваться в мэры Киева действующий мэр Виталий Кличко.