Президент Хорватии Зоран Миланович. Фото: eurointegration.com.ua

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Ракурс

Президент Хорватии Зоран Миланович пополнил список глав государств, которые по разным причинам отказались приехать в Москву 24 июня на парад Победы.

В посольстве Хорватии объяснили отказ Милановича прибыть в Россию тем, что сломался президентский самолет. Об этом 22 июня сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатическое ведомство.

Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет, — отметили в посольстве.

Как известно, ранее от приезда в Москву отказались президенты Туркмении, Азербайджана и премьер-министр Армении. Первые двое это объяснили коронавирусом, а третий — карантинными мероприятиями через пандемию. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что 29 июня ему исполнится 63 года и это важное событие в его стране отмечается в кругу родных и близких. Но после поездки в Москву ему пришлось бы соблюдать карантин. Ранее СМИ сообщали, что Бердымухамедов и его правительство до сих пор игнорировали предупредительные меры, связанные с COVID-19.

Ранее от поездки отказался также президент Чехии Милош Земан и президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил, что его не приглашали на парад в российскую столицу.

Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было, — заявил президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп еще раньше не захотел приезжать в Москву на парад Победы, который должен был пройти на Красной площади в честь 9 мая.