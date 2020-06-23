Кремль. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n140171-kreml-pereschital-na-palcah-zarubejnyh-gostey-parada-pobedy.html

Ракурс

Парад Победы в Москве не проводился 9 мая из-за коронавируса и мероприятие решено было перенести на 24 июня. В Кремле рассчитывали, что до этого времени эпидемия коронавируса пойдет на спад и в Москву приедут зарубежные гости. Однако этот расчет оказался ошибочным и лидеры большинства стран проигнорировали мероприятие, возможно, не только из-за коронавируса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал страны, лидеры которых будут присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня, пишет «РИА Новости».

На приглашение кремля откликнулись Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Абхазия и Северная Осетия. Как известно, все эти страны ранее входили в состав СССР.

Кроме того, в Москву приедут лидеры Боснии и Герцеговины, а также Сербии. Это единственные страны из Европы, которые приняли приглашение президента РФ Владимира Путина.

Песков добавил, что помимо иностранных гостей, также планируется пригласить на парад ветеранов, членов правительства, врачей и волонтеров.

Как ранее писал «Ракурс», президент Хорватии Зоран Миланович не захотел ехать в Москву на парад, аргументируя свой отказ сломанным президентским самолетом.