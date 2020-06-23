Владимир Зеленский обозвал водителей-дальнобойщиков. Фото: Скриншот из видео

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Владимир Зеленский, президент Украины, назвал водителей-дальнобойщиков «засранцами».

Украинский лидер призвал водителей фур не искать пути для проезда с перегруженными фурами украинскими дорогами. Об этом он сказал в видеообращении в закрытой группе для водителей фур в Viber, видео распространили в YouTube.

По словам президента, власть внедряет в жизнь проект «Большая стройка» в ходе которого строятся тысячи дорог. Один километр государственной дороги сейчас стоит 1 млн долл. Президент отметил, что при этом существует проблема, как сохранить дороги, поскольку по украинским дорогам ездят разные перегруженные машины.

Глава государства отметил, что проблему с перегрузом на дорогах власть решит. Уже есть определенные договоренности с Государственной автомобильной инспекцией, Национальной полицией и Службой безопасности Украины.

По словам Зеленского, украинские дальнобойщики создали группу в Viber по обходу перегрузки. Эта группа называется «ГВК Весовой контроль» и ее участниками являются 17 тыс. 864 человек. В этой группе водители советуются, где лучше ехать, чтобы объехать пункты взвешивания и полицейские посты.

Президент добавил, что его очень развеселили сообщения в этой группе. Глава государства попросил водителей не мешать властям делать свою работу, ведь все равно их найдут.

Напомним, Кабинет министров Украины в жаркие дни принял распоряжение на ограничение большегрузного транспорта в дневное время суток на украинских дорогах.