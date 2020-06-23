Кафе і ресторанам у Києві дозволили працювати у звичному режимі, фото — ЛБ

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Пом’якшення карантину відбулося у Києві. Столичним закладам громадського харчування дозволили працювати у звичному режимі, а саме — приймати відвідувачів у приміщеннях.

Відповідне розпорядження № 886 Київська міська державна адміністрація опублікувала сьогодні на своєму сайті. Зокрема, у кількох пунктах йдеться про вимоги щодо роботи закладів громадського харчування, серед яких описані і правила роботи закладів всередині приміщень.

Поки закладам заборонено відкривати дитячі кімнати, а банкети можна проводити тільки для не більше десяти осіб. Заборонено готувати їжу на відкритих кухнях і відкривати буфети самообслуговування.

Відвідувачі можуть увійти до закладу тільки у супроводі персоналу. Людей з підвищеною температурою або ознаками ГРВІ не пускатимуть. Бари та ресторани повинні встановити антисептики, рідке мило і паперові рушники, проводити вологе прибирання на кухні та літніх майданчиках. Використані маски і рукавички треба збирати окремо.

Всі працівники мають обслуговувати гостей в масках й рукавичках. Гості повинні бути в масці, коли заходять у заклад і пересуваються по ньому.

У понеділок Київ потрапив у перелік регіонів, які відповідали критеріям послаблення карантину. Раніше в столиці заклади могли приймати відвідувачів лише на літніх терасах або отримувати замовлення «на виніс».