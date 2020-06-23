Закон про люстрацію. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/ua/n140175-pomyluvaty-chynovnykiv-yanukovycha-i-lustruvaty-komunistiv-yak-kadry-zelenskogo-proponuut.html

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Закон про люстрацію сьогодні розглядали в Конституційному суді України (КСУ). Суд розглядав конституційність норм закону «Про очищення влади». У засіданні брали участь представники Офісу президента, Кабміну, Верховного суду.

Багато чиновників в рамках цього засідання висловили свою думку про закон про люстрацію. Зокрема, представник Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що люстрація в Україні необхідна. На його думку, вже давно треба було відсторонити від влади членів проросійської «Комуністичної партії». Про це пише Судово-юридична газета.

На його думку, саме представники «Комуністичної партії» сприяли узурпації влади Віктором Януковичем, що призвело до трагічних подій в 2013—2014 роках.

Це ті люди, які були вихідцями з тоталітарного радянського режиму, хотіли «сильної руки» і не були усунені у свій час від влади, що і стало наслідком подій 2013−2014 років, — зазначив Веніславський.

Він також підкреслив, що механізм люстрації не суперечить позиції Венеціанської комісії та Європейського суду з прав людини. Ба більше, закон «Про очищення влади» потрібен для «захисту молодої демократії».

Тим часом міністр юстиції Денис Малюська не погодився з Веніславським. На його думку, комуністи вже не несуть загрози для демократії України.

Він також поділив чиновників, які потрапили під люстрацію, на кілька категорій:

члени «Комуністичної партії». Але він вважає, що цю категорію потрібно прибрати із закону, адже відтоді пройшло багато років і застосування цього механізму до них не є актуальним;

топ-чиновники часів Януковича — члени уряду, Адміністрації президента. Саме вони, на думку Малюськи, повинні потрапити під люстрацію.

Він також вважає, що деяких чиновників часів Януковича можна повернути до влади — в тому випадку, якщо ці держслужбовці не здійснювали будь-яких дій, спрямованих на порушення прав і свобод громадян. Але кожен такий випадок потрібно розглядати індивідуально.

Зараз в люстраційному реєстрі Мін’юсту перебувають 884 людини.

Нагадаємо, Конституційний суд України 3 березня не зміг ухвалити рішення щодо конституційності закону «Про очищення влади».