Наслідки «реставрації», фото: ABC

https://racurs.ua/ua/n140180-kartoplyana-madonna-v-ispaniyi-restavrator-zipsuvav-oblychchya-divy-mariyi-na-kopiyi.html

Ракурс

Копію картини «Непорочне зачаття» знаменитого іспанського живописця епохи бароко Бартоломе Естебана Мурільйо майже знищив реставратор меблів та інших предметів, таких як зеркала, якому приватний колекціонер з Валенсії доручив її очистити.

Коли картину повернули колекціонерові, виявилося, що лице Діви Марії повністю спотворене, повідомляє видання ABC.

Реставратор зробив дві спроби відновити картину, проте в жодному з отриманих результатів зображення Діви Марії не були схожими ні на оригінал, ні між собою.

Водночас отримані результати «реставрації» були схожими на так званого «Пухнастого Ісуса» (Ecce Mono) — невдалу реставрацію фрески Ecce Homo іспанського художника Еліаса Гарсіа Мартінеса в одній з іспанських церков, яка у 2012 році отримала світову славу як «найгірша реставрація в історії живопису». Тоді завдяки невдалій роботі реставратора Ісус на фресці став схожий на мавпу.

Невдалу реставрацію копії «Непорочного зачаття» нью-йорське видання The Cut назвало «Картопляною Мадонною», за схожість теперішнього зображення Мадонни з поширеним овочем.

Іспанські фахівці у зв’язку з цим інцидентом виступають за запровадження урядового регулювання, щоб роботи з реставрації довіряли лише професіоналам.

Я не думаю, що цю людину — чи цих людей — слід називати реставраторами. Давайте будемо чесними: це халтурники, які все зіпсували. Вони знищують речі, — заявив професор Галісійської школи збереження та відновлення культурної спадщини Фернандо Каррера.

Віце-президент Професійної асоціації консервативних реставраторів Іспанії Марія Борхе наголошує, що подібні випадки «на жаль, набагато частіші, ніж ви думаєте».

Ми знаємо лише випадки, які набули розголосу за допомогою преси чи соціальних мереж, але є багато ситуацій, коли у твори втручаються люди, які не мають підготовки. Роботи зазнають такого непрофесійного втручання, яке здатне спровокувати незворотні зміни, — зазначив він.





Наразі власник картини планує віддати її іншому фахівцю, досвід якого, можливо, допоможе врятувати копію «Непорочного зачаття».

Нагадаємо, в Одесі під час реставраційних робіт нещодавно заштукатурили унікальну фреску.