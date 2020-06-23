Справи Майдану. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n140179-za-sche-odnogo-eks-berkutivcya-vzyalysya-u-venediktovoyi.html

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Справи Майдану продовжує розслідувати Офіс генпрокурора. Досудове розслідування завершено щодо двох співробітників розформованого спецпідрозділу міліції «Беркут».

Щодо них відкрито кримінальне провадження відразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу — ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Двох екс-беркутівців підозрюють у перешкоджанні проведенню мітингів, застосуванні сили щодо протестуючих. За даними слідства, 30 листопада 2013 року вони незаконно затримали мирних протестувальників на Майдані, після чого склали на них рапорт. У рапорт вони внесли неправдиві відомості.

В аналогічному злочині підозрюється ще один колишній співробітник «Беркута». Офіс генпрокурора оголосив йому про підозру.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу «Беркут», який брав участь у подіях на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року.