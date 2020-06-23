Трансплантація органів. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n139928-moz-vydilylo-groshi-na-operaciyi-z-transplantaciyi-organiv-za-yaki-derjava-zaplatyla-u-2016-roci.html

Ракурс

Після того, як в Індії змінилося законодавство і українцям перестали робити операції з трансплантації органів, кількох наших громадян перевели до іншої лікарні, хоча суті справи це не змінило, а от державні гроші були витрачені даремно.

Як повідомив в інтерв’ю «Ракурсу» голова ГО «Національний рух «За трансплантацію!» Юрій Андреєв, додатково, іншій лікарні МОЗ повторно сплатило кошти за проведення трансплантацій органів — а це в середньому по 4 млн грн за кожного. Доля коштів, які залишились у першій лікарні, де перебували українці, — невідома.

«Також додам, що МОЗ «під шумок» оплатило операції українцям, за яких держава заплатила ще у 2016 році. Але тоді індійські лікарі вирішили, що операція не термінова, і ті люди повернулися до України, зараз перебувають тут у прекрасному стані. Навіщо сплачувати за непотрібну операцію вдруге?» — обурюється Андреєв.

Він також прокоментував нещодавню історію про те, що МОЗ оплатило лікування жінці, яка на той момент вже померла: «Цей випадок свідчить про те, що чиновники міністерства дуже халатно ставляться до своїх обов’язків. Я розумію, що це не їхні особисті кошти. Але не впевнений, що хтось понесе відповідальність за такий прокол».