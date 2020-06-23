Трансплантация органов. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n139928-minzdrav-vydelil-dengi-na-operacii-po-transplantacii-organov-za-kotorye-gosudarstvo-zaplatilo.html

Ракурс

После того, как в Индии изменилось законодательство и украинцам перестали делать операции по трансплантации органов, нескольких наших граждан перевели в другую больницу, хотя сути дела это не изменило, а вот государственные деньги были потрачены впустую.

Как сообщил в интервью «Ракурсу» председатель ОО «Национальное движение «За трансплантацию!» Юрий Андреев, дополнительно, другой больнице Минздрав повторно уплатил средства за проведение трансплантаций органов — а это в среднем по 4 млн грн за каждого. Судьба средств, оставшихся в первой больнице, где находились украинцы, — неизвестна.

«Также добавлю, что Минздрав «под шумок» оплатил операции украинцам, за которых государство заплатило еще в 2016 году. Но тогда индийские врачи решили, что операция не срочная, и те люди вернулись в Украину, сейчас находятся здесь в прекрасном состоянии. Зачем платить за ненужную операцию второй раз?» — негодует Андреев.

Он также прокомментировал недавнюю историю о том, что Минздрав оплатил лечение женщине, которая на тот момент уже умерла: «Этот случай свидетельствует о том, что чиновники министерства очень халатно относятся к своим обязанностям. Я понимаю, что это не их личные средства. Но не уверен, что кто-то понесет ответственность за такой прокол».