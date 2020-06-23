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Новости Японии. Фото: Maximize Digital Media

Необычный способ борьбы с контрабандой придумала Япония

23 июн 2020, 18:33
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Япония — страна, известная своими передовыми технологиями. Однако на ее территорию ввозится очень много контрабанды и нарушители закона придумывают новые изощренные методы, чтобы не попасться на таможне.

В связи с этим власти Японии решили разработать новую систему для борьбы с контрабандой — на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает NHK.

Новую систему планируют разработать за 10 лет. Сколько Министерство финансов страны выделит на это денег, сейчас неизвестно. Бюджет на разработку выделят в следующем финансовом году, который начнется в апреле.

Для выявления контрабандных предметов, например, наркотиков, в Японии хотят использовать рентгеновские сканеры. Изображения с которых будут обрабатываться автоматически. Через такой досмотр будут проходить все поступающие в страну грузы.



Для личного досмотра будут использовать радиоволновые сканеры, чтобы находить наркотики, спрятанные в теле. Также правительство Японии хочет внедрить автоматические таможенные терминалы с электронным досмотром и круглосуточным таможенным оформлением.

Напомним, ранее в Японии начали разрабатывать спутник для уничтожения мусора в космосе. Он будет уничтожать космический мусор вблизи Земли. Его хотят сделать за три года.


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