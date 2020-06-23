Новини Японії. Фото: Maximize Digital Media

https://racurs.ua/ua/n140178-nezvychaynyy-sposib-borotby-z-kontrabandou-vygadala-yaponiya.html

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Японія — країна, відома своїми передовими технологіями. Проте на її територію ввозиться дуже багато контрабанди і порушники закону вигадують нові витончені методи, щоб їх не схопили на митниці.

У зв’язку з цим влада Японії вирішила розробити нову систему для боротьби з контрабандою — на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє NHK.

Нову систему планують розробити за 10 років. Скільки Міністерство фінансів країни виділить на це грошей, наразі невідомо. Бюджет на розробку виділять у наступному фінансовому році, який почнеться в квітні.

Для виявлення контрабандних предметів, наприклад, наркотиків, в Японії хочуть використовувати рентгенівські сканери. Зображення з яких будуть оброблятися автоматично. Через такий огляд будуть проходити усі вантажі, які потрапляють до країни.

Для особистого огляду використовуватимуть радіохвильові сканери, щоб знаходити наркотики, заховані в тілі. Також уряд Японії хоче запровадити автоматичні митні термінали з електронним доглядом і цілодобовим митним оформленням.

Нагадаємо, раніше в Японії почали розробляти супутник для знищення сміття в космосі. Він буде знищувати космічне сміття поблизу Землі. Його хочуть зробити за три роки.