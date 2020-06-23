Дела Майдана. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n140179-za-esche-odnogo-eks-berkutovca-vzyalis-u-venediktovoy.html

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Дела Майдана продолжает расследовать Офис генпрокурора. Досудебное расследование завершено в отношении двух сотрудников расформированного спецподразделения милиции «Беркут».

В отношении них открыто уголовное производство сразу по пяти статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Двух экс-беркутовцев подозревают в препятствовании проведению митингов, применении силы в отношении протестующих. По данным следствия, 30 ноября 2013 года они незаконно задержали мирных протестующих на Майдане, после чего составили рапорт. В рапорт они внесли лживые сведения.

В аналогичном преступлении подозревается еще один бывший сотрудник «Беркута». Офис генпрокурора объявил ему о подозрении.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований объявило о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения «Беркут», который принимал участие в событиях на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.