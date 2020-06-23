Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дела Майдана. Фото: Цензор.НЕТ

Еще за одного экс-беркутовца взялись у Венедиктовой

23 июн 2020, 19:14
999

Дела Майдана продолжает расследовать Офис генпрокурора. Досудебное расследование завершено в отношении двух сотрудников расформированного спецподразделения милиции «Беркут».

В отношении них открыто уголовное производство сразу по пяти статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Двух экс-беркутовцев подозревают в препятствовании проведению митингов, применении силы в отношении протестующих. По данным следствия, 30 ноября 2013 года они незаконно задержали мирных протестующих на Майдане, после чего составили рапорт. В рапорт они внесли лживые сведения.



В аналогичном преступлении подозревается еще один бывший сотрудник «Беркута». Офис генпрокурора объявил ему о подозрении.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований объявило о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения «Беркут», который принимал участие в событиях на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров