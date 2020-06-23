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Новости Киева. Фото: Pexels

Кинотеатры, музеи и бассейны разрешили открыть в Киеве (ДОКУМЕНТ)

23 июн 2020, 20:41
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Карантин в Киеве, как и во всей стране, продлится до 31 июля, однако эпидемиологическая ситуация в столице соответствует всем нормам, установленным Министерством здравоохранения. В связи с этим власти столицы сегодня разрешили открыть кинотеатры, музеи, бассейны и другие учреждения.

Соответствующее распоряжение № 58 от 22 июня 2020 года Киевская городская государственная администрация опубликовала сегодня на своем сайте. В частности, теперь в Киеве могут открыться театры, кинотеатры, музеи, развлекательные центры, бассейны.

При этом остается под запретом деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха. Продолжают действовать ограничения на проведение госпитализаций и плановых операций в больницах, а также капремонтов жилья.

Власти города также разрешили проведение внешнего независимого оценивания и других экзаменов в группах более 10 человек. Также из списка лиц, которые должны придерживаться самоизоляции, исключили людей старше 60 лет.



Напомним, ранее городские власти разрешили барам и ресторанам принимать посетителей внутри заведения, а не только на летних террасах, как это было раньше. Однако заведениям запрещено открывать детские комнаты, а банкеты можно проводить только для максимум десяти человек.


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