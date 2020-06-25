Открыть кинотеатры после карантина разрешил Кабмин, фото — Главком

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Открыть кинотеатры для зрителей разрешил сегодня Кабинет министров. Правительство поддержало инициативу Министерства здравоохранения и изменило постановление, регламентирующее карантин.

Со 2 июля работу кинотеатров возобновят, но с наполненностью не более 50%. Такое решение 25 июня было принято на внеочередном заседании Кабмина.

В то же время открывать кинотеатры или нет будут решать местные власти в соответствии с показателями заболеваемости, ведь в Украине действует адаптивный карантин.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предположил, что кинотеатры в Украине не смогут открыться, поскольку им нечего показывать зрителям — кинопроизводители перенесли большинство премьер и владельцам кинопроката экономически невыгодно открываться сейчас из-за низкой наполняемости кинозалов.

Минздрав сегодня обнародовало обновленные эпидемиологические показатели по регионам. К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей. Динамика заболеваемости в Киеве, а также Киевской, Одесской и Ровенской областях значительно превышает норму в 10%. На Закарпатье и в Черновицкой области сохраняется высокий показатель загруженности больниц больными COVID-19.

Карантин теперь могут усиливать в регионах, где загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%; среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тыс. населения в течение недели; коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%; показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

23 июня открыть кинотеатры разрешила власть в Киеве.