Иностранных инвесторов решили заманить в Украину нововведениемhttps://racurs.ua/n140284-inostrannyh-investorov-reshili-zamanit-v-ukrainu-novovvedeniem.htmlРакурс
Инвестиции в Украину являются первостепенной задачей правительства, ведь это позволит не только поднять с колен отечественную экономику, но и отказаться от кредитов МВФ. Кабмин одобрил постановление «О реализации экспериментального проекта по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства».
Это решение было принято во время сегодняшнего заседания Кабинета министров.
Нововведение предполагает внедрение механизма получения заинтересованными иностранцами и лицами без гражданства статуса электронного резидента. Для получения этого статуса иностранцу не нужно покидать страны проживания и приезжать в Украину.
Иностранцы в статусе электронного резидента в онлайн режиме смогут получать административные услуги, а также осуществлять другие действия, как в Украине, так и за ее пределами.
Например, электронные резиденты смогут открывать счета в украинских банках, заключать электронные договоры и т. п.
В правительстве полагают, что этот экспериментальный проект поможет привлечь в Украину иностранных инвесторов и оздоровить в стране инвестиционный климат, что повлечет за собой рост ВВП и улучшит наполняемость государственного бюджета.
Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский уверен, что «инвестиционная няня» позволит привлечь в страну дополнительные инвестиции.