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Ракурс
Инвестиции в Украину. Фото: LiveJournal

Иностранных инвесторов решили заманить в Украину нововведением

25 июн 2020, 18:01
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Инвестиции в Украину являются первостепенной задачей правительства, ведь это позволит не только поднять с колен отечественную экономику, но и отказаться от кредитов МВФ. Кабмин одобрил постановление «О реализации экспериментального проекта по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства».

Это решение было принято во время сегодняшнего заседания Кабинета министров.

Нововведение предполагает внедрение механизма получения заинтересованными иностранцами и лицами без гражданства статуса электронного резидента. Для получения этого статуса иностранцу не нужно покидать страны проживания и приезжать в Украину.

Иностранцы в статусе электронного резидента в онлайн режиме смогут получать административные услуги, а также осуществлять другие действия, как в Украине, так и за ее пределами.

Например, электронные резиденты смогут открывать счета в украинских банках, заключать электронные договоры и т. п.


В правительстве полагают, что этот экспериментальный проект поможет привлечь в Украину иностранных инвесторов и оздоровить в стране инвестиционный климат, что повлечет за собой рост ВВП и улучшит наполняемость государственного бюджета.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский уверен, что «инвестиционная няня» позволит привлечь в страну дополнительные инвестиции.

Источник: Ракурс


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