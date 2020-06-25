Инвестиции в Украину. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/n140284-inostrannyh-investorov-reshili-zamanit-v-ukrainu-novovvedeniem.html

Ракурс

Инвестиции в Украину являются первостепенной задачей правительства, ведь это позволит не только поднять с колен отечественную экономику, но и отказаться от кредитов МВФ. Кабмин одобрил постановление «О реализации экспериментального проекта по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства».

Это решение было принято во время сегодняшнего заседания Кабинета министров.

Нововведение предполагает внедрение механизма получения заинтересованными иностранцами и лицами без гражданства статуса электронного резидента. Для получения этого статуса иностранцу не нужно покидать страны проживания и приезжать в Украину.

Иностранцы в статусе электронного резидента в онлайн режиме смогут получать административные услуги, а также осуществлять другие действия, как в Украине, так и за ее пределами.

Например, электронные резиденты смогут открывать счета в украинских банках, заключать электронные договоры и т. п.

В правительстве полагают, что этот экспериментальный проект поможет привлечь в Украину иностранных инвесторов и оздоровить в стране инвестиционный климат, что повлечет за собой рост ВВП и улучшит наполняемость государственного бюджета.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский уверен, что «инвестиционная няня» позволит привлечь в страну дополнительные инвестиции.