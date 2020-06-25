«Слуга народа» нашла метод борьбы со скандалами своих нардепов

https://racurs.ua/n140283-frakciya-zelenskogo-opredelilas-chto-delat-so-skandalnymi-vyskazyvaniyami-nardepov.html

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«Слуга народа» нашла метод борьбы со скандалами своих нардепов — замглавы президентской фракции в парламенте Евгения Кравчук убеждена, что лучше оперативно «сказать правду и извиниться».

Легко анализировать задним числом… Самый главный вывод: чем быстрее сказать правду и извиниться, тем лучше, — заявила Кравчук в интервью «Вести».

По ее словам, у партии Зеленского есть команда, которая занимается информационным хабом. Депутат убеждена, что о коммуникационных «провалах» «слуг» говорят из-за появления хайповых заголовков после того, как «тот или иной депутат неверно высказался».

Проще всего сказать, что что-то провалено… Нельзя сказать, что наши коммуникации построены идеально, но многие вещи нам удались. Что касается партии, то тут речь об уникальном контенте, который мы делаем для соцсетей, газеты, видео, — подчеркнула нардеп.



Напомним, на этой неделе нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова оказалась в эпицентре скандала после публикации видеозаписи интервью, в котором она рассказывает о «детях низкого качества», стерилизации безработных и злоупотреблении государственными льготами. Заявления Третьяковой вызвали взрывную реакцию соцсетей, критику омбудсмена и оправдания «Слуги народа».

Ранее сексистскими высказываниями в адрес коллеги-«слуги» также прославились глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и руководитель фракции в Раде Давид Арахамия.