Третьякова и «дети низкого качества» — как оправдываются в «Слуге народа» и реагируют в соцсетях

https://racurs.ua/n140264-vesna-pridet-sterilizovat-budem-reakciya-socsetey-ombudsmena-i-slugi-naroda-na-zayavleniya.html

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Галина Третьякова, нардеп от «Слуги народа» оказалась в эпицентре скандала после публикации видеозаписи ее интервью, в котором она рассказывает о «детях низкого качества», стерилизации безработных и злоупотреблении государственными льготами. Заявления Третьяковой вызвали взрывную реакцию соцсетей, критику омбудсмена и оправдания «Слуги народа».

После скандала на своей странице в Фейсбук «слуга» обнародовала всю запись разговора, вероятно, подчеркивая, что ее слова были вырваны из контекста. Публично поддержал нардепа глава «Укрпочты» Игорь Смелянский и несколько журналистов.

Что сказала Третьякова о детях

В своем спиче Третьякова заявила о злоупотреблениях льготами, ради которых люди рожают детей «низкого качества». В качестве примера борьбы с такими социальными явлениями «слуга» привела истории о стерилизации людей без высшего образования.

Когда рождение ребенка происходит не для того, чтобы дать ему образование, а рожают, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, я скажу так жестко, детей очень низкого качества. И это приводит к тому, что они садятся на публичные средства… Хочу сказать, что очень часто Ли Куан Ю (экс-премьера Сингапура — ред.) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Очень жестокими методами, даже садистскими выкорчевали у нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами, — заявила Третьякова.

Третьякова и «дети низкого качества»: реакция «Слуги народа»

Депутат-«слуга» Елена Мошенец извинилась за слова своей коллеги, чего до сих пор публично не сделала сама Третьякова.

Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, чтобы подчеркнуть свое мнение, из контекста. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а получилось так, что дети низкого качества, — сказала нардеп.

Мошенец извинилась за слова Третьяковой и рассказала о последствиях этого скандала.

Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами из-за Третьяковой и нашей политсилы. Я думаю, что вопрос (увольнение с должности главы парламентского комитета — ред.) будет решаться на фракции, должны быть извинения и объяснения об этой формулировке, — сообщила Мошенец.

Третьякова и «дети низкого качества»: реакция соцсетей

Украинцы бурно реагировали в соцсетях, преимущественно осуждая оскорбительные слова Третьяковой в адрес детей. Вместе с тем, на Фейсбук-странице «слуги» более лояльные к нардепу пользователи заявляли, что ее слова были вырваны из контекста, а также приводили примеры неблагополучных семей, которые «рожают детей ради получения соцвыплат».

Вместе с тем, многие украинцы назвали «классовой евгеникой» поверхностный и агрессивный подход Третьяковой к решению сложного социального вопроса, учитывая демографическую ситуацию в стране.

Прозвучала и мысль, что большинство депутатов в Украине также «не очень высокого качества».

Третьякова и «дети низкого качества»: реакция омбудсмена

Омбудсмен Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой, которая также возглавляет комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, и обратилась в Верховную Раду с просьбой «принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основополагающие права человека, отступление от демократических ценностей и не допускать дискриминационных призывов».

В своем заявлении Денисова говорила о проявлениях языка вражды, призывах к насилию и дискриминации.

Ребенок не выбирает семью, в которой рождается… Согласно ст. 6 Конвенции о правах ребенка Украина признала, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, а государство должно обеспечить в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. Поэтому решительно осуждаю любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о делении на качественных и некачественных детей, — написала Денисова.

Кроме этого, она напомнила о семейной и социальной политике невмешательства в личную жизнь человека и уважения к его имущественному положению.