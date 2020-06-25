Третьякова та “діти низької якості” — як виправдовуються в “Слузі народу” і реагують у соцмережах / Фото: GONI Мемаси

https://racurs.ua/ua/n140264-vesna-pryyde-sterylizuvaty-budemo-reakciya-socmerej-ombudsmena-ta-slugy-narodu-na-zayavy.html

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Галина Третьякова, нардеп від «Слуги народу» опинилася в епіцентрі скандалу після публікації відеозапису її інтерв’ю, в якому вона розповідає про народження «дітей низької якості», стерилізацію безробітних та зловживання деякими українцями державними пільгами. Заяви Третьякової викликали вибухову реакцію соцмереж, критику омбудсмена і виправдання «Слуги народу».

Після скандалу на своїй сторінці у Фейсбук «слуга» лише виклала весь запис розмови, ймовірно, наголошуючи на тому, що її слова були вирвані з контексту. Публічно підтримав нардепа очільник «Укрпошти «Ігор Смілянський та кілька журналістів.

Що сказала Третьякова про дітей

У своєму спічі Третьякова заявила про зловживання пільгами, коли люди народжують дітей «низької якості» заради отримання соцвиплат. Як приклад боротьби «слуга» навела історії про стерилізацію людей, які не мають вищої освіти.

Коли народження дитини відбувається не для того, щоб дати дитині освіту, а народжують, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, я скажу так жорстко, дітей дуже низької якості. І це призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти… Хочу сказати, що дуже часто Лі Куана Ю (екс-прем'єр Сінгапуру — ред.) згадують, що там дуже хороший Сінгапур. Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти. Дуже жорстокими методами, навіть садистськими викорчовували в нації елементи, які не є захисниками і годувальниками, — заявила Третьякова.

Третьякова та «діти низької якості»: реакція «Слуги народу»

Депутат-«слуга» Олена Мошенець вибачилася за слова своєї колеги, чого досі публічно не зробила сама Третьякова.

Здається, що пані Третьякова навела цитату, яка б наголосила її думку, з контексту. Я так розумію, що вона мала на увазі дітей з низьким рівнем освіти, а вийшло так, що діти низької якості, — сказала нардеп.

Мошенець принесла вибачення за Третьякову і розповіла про наслідки цього скандалу.

Хочу вибачитися перед усіма дітьми і всіма українцями за Третьякову і нашу політсилу. Я думаю, що питання (звільнення з посади голови парламентського комітету — ред.) буде вирішуватися на фракції, повинні бути вибачення і пояснення щодо цього формулювання, — повідомила Мошенець.

Третьякова та «діти низької якості»: реакція соцмереж

Українці вибухнули у соцмережах, переважно засуджуючи образливі слова Третьякової на адресу дітей. Разом з тим, на Фейсбук-сторінці «слуги» більш лояльні до нардепа користувачі заявляли, що її слова були вирвані з контексту, а також наводили приклади неблагополучних сімей, які народжують дітей заради отримання соцвиплат.

Разом з тим, низка українців назвали «класовою євгенікою» поверхневий і агресивний підхід Третьякової до вирішення складного соціального питання, зважаючи на демографічну ситуацію в країні.

Прозвучала й думка, що більшість депутатів в Україні також «не дуже високої якості».

Третьякова та «діти низької якості»: реакція омбудсмена

Омбудсмен Людмила Денісова засудила висловлювання Третьякової, яка також очолює комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, та звернулася до Верховної Ради з проханням «вжити всіх можливих заходів, спрямованих на недопущення посягань на основоположні права людини, відступу від демократичних цінностей та не допускати дискримінаційних закликів».

У своїй заяві Денісова говорила про прояви мови ворожнечі, заклики до насильства і дискримінацію.

Дитина не обирає родину, в якій народжується… Згідно зі ст. 6 Конвенції про права дитини Україна визнала, що кожна дитина має невід'ємне право на життя, а держава має забезпечити у максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини. Тому рішуче засуджую будь-які заклики до таких методів, як примусова кастрація, стерилізація людини, заяви про поділ на якісних і неякісних дітей, — написала Денісова.

Окрім цього, вона нагадала про сімейну і соціальну політику невтручання в особисте життя людини і поваги до її майнового стану.