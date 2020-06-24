Галина Третьякова, фото: «Банкрутство & Ліквідація»

https://racurs.ua/ua/n140224-novyy-skandal-u-sluzi-narodu-osoromylasya-tretyakova-video.html

Ракурс

Галина Третьякова, народний депутат зі «Слуги народу» та голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, опинилася в центрі скандалу.

Депутат в одному з відео раніше, посилаючись на досвід західних політиків, заявила, що малозабезпечені родини, які «народжують дітей задля отримання державної допомоги», народжують дітей «дуже низької якості, які теж „сідають“ на публічні кошти».

Також Третьякова тоді заявила, що у Великій Британії вдаються до жорстких заходів для боротьби з безробіттям.

У них навіть колись був заступник міністра соцполітики, який сказав, що той, хто хоче отримати соціальну допомогу, повинен бути стерилізований, — запевнила депутат.

Також у відео вона згадала колишнього прем'єр-міністра Сингапуру Лі Куан Ю, один з творців сінгапурського «економічного дива».

Лі Куан Ю стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти, — заявила Третьякова.

Отака має бути система, отака в мене філософія, — наголосила Третьякова.

У Федерації профспілок України (ФПУ) сьогодні відреагували на цей інцидент відкритим листом, опублікованим на сайті організації.

У цьому листі Постійна комісія Ради ФПУ з питань рівності прав жінок і чоловіків звертається до спікера парламенту Дмитра Разумкова з проханням внести пропозицію про відкликання Третьякової з посади голови очолюваного нею парламентського комітету «у зв’язку з незадовільною роботою».

Профспілки переконані, що жінки і діти насамперед повинні отримувати від держави належний захист та допомогу, а не критику від народних обранців щодо якості і кількості, — наголошується у листі.

Нагадаємо, наприкінці травня Третьякова подала до парламенту законопроект, покликаний спростити стягнення з громадян необґрунтовано отриманої соцдопомоги.