Нічого крамольного, це політологічний сленг — Арахамія про скандальну розмову з Корнієнко (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n140195-nichogo-kramolnogo-ce-politologichnyy-sleng-arahamiya-pro-seksystsku-rozmovu-z-korniienkom.html

Ракурс

Скандал у «Слузі народу» прокоментував й голова фракції цієї політсили у Раді Давид Арахамія. Він мусив виправдовуватися за відео із Миколаєва, де він учора обговорював ймовірних кандидатів на місцеві вибори з керівником СН Олександром Корнієнком.

Під час розмови прозвучало декілька грубих епітетів на адресу їхньої колеги Ірини Аллахвердієвої. Арахамія і Корнієнко на відео назвали колегу «робочою, наче корабельна сосна бабою, піддутою, але робочою».

Арахамія заявив, що скандальне відео нібито змонтували з двох частин, але один із фрагментів був справді про колегу-нардепа.

Було два діалоги. На одному Корнієнко каже: «Іра у нас красуня». Ми завжди це говоримо Ірині це, вона завжди добре виглядає. Нічого не бачу крамольного, — сказав Арахамія.

У другій частині розмови, яку нібито домонтували до першої, йшлося «на політологічному слензі» про одну з кандидаток на посаду міського голови (її прізвище Арахамія не вказав, — «Ракурс»).

Говорилося про рівень енергії, те, як вона може здобути перемогу. Це у гумористичному стилі про те, що в політиці буде багато жінок, — заявив керівник фракції СН.

Раніше головний «слуга» Корнієнко вибачився за запис скандальної розмови. Корнієнко запевнив, що зафіксовані на відео слова про Аллахвердієву змонтовані, а сам він проти сексизму в політиці. Мову, якою вони з Арахамією послугувалися при цьому, Корнієнко назвав «специфічною», такою, якою «ми спілкуємося між собою».

Аллахвердієва назвала запис фейком і низькопробним брудом.