Арахамия о сексистскую разговор с Корниенко - это политологический сленг, фото — Пресса Украины

https://racurs.ua/n140195-poddutaya-baba-eto-politologicheskiy-sleng-schitaet-arahamiya-video.html

Ракурс

Скандал в «Слуге народа» прокомментировал и председатель фракции этой политсилы в Раде Давид Арахамия. Он оправдывался за видео из Николаева, где вчера обсуждал вероятных кандидатов на местные выборы с руководителем СН Александром Корниенко.

Во время разговора прозвучало несколько грубых эпитетов в адрес их коллеги Ирины Аллахвердиевой. Арахамия и Корниенко на видео назвали коллегу «рабочей, как корабельная сосна бабой, поддутой, но рабочей».

Арахамия заявил, что скандальное видео якобы смонтировали из двух частей, но один из фрагментов был действительно о коллеге-нардепе.

Было два диалоги. На одном Корниенко говорит: «Ира у нас красавица». Мы всегда это говорим Ирине, она всегда хорошо выглядит. Ничего не вижу крамольного, — сказал Арахамия.

Во второй части разговора, который якобы домонтировали с помощью первого, речь шла «на политологическом сленге» об одной из кандидаток на должность городского головы (ее фамилию Арахамия не указал — «Ракурс»).

Говорилось об уровне энергии, то, как она может одержать победу. Это в юмористическом стиле о том, что в политике будет много женщин, — заявил руководитель фракции СН.

Ранее главный «слуга» Корниенко извинился за запись скандального разговора. Корниенко заверил, что зафиксированные на видео слова об Аллахвердиевой смонтированы, а сам он против сексизма в политике. Стиль общения, который они с Арахамией избрали при этом, Корниенко назвал «специфическим». Сама Аллахвердиева назвала запись фейком и низкопробной грязью.