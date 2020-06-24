Мебель IKEA. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n140194-nezakonno-srublennye-karpatskie-buki-uhodyat-v-ikea-issledovanie.html

Ракурс

Мебель IKEA известна во всем мире, но не вся продукция компании изготавливается из законного сырья. В результате исследования, проведенного британской организацией Earthsight, было установлено, что шведская компания IKEA реализует стулья, изготовленные из незаконно срубленных карпатских буков.

В частности речь идет о популярных складных стульях Terje. Стулья продаются по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии, сообщает Earthsight.

В Earthsight отмечают, что использование IKEA незаконной карпатской древесины стало возможным благодаря коррумпированности украинских чиновников и руководителей государственных предприятий, которые осуществляют управление лесной отраслью.

Даже пандемия коронавируса не отразилась на производстве стульев, а незаконная карпатская древесина продолжает поступать IKEA.

В Earthsight утверждают, что схема поставки незаконного леса из Украины существовала еще во время правления Виктора Януковича. На оффшорные счета приспешников Януковича приходили миллионные суммы в качестве взяток за доступ IKEA к незаконному лесу.

Компания IKEA является крупнейшим потребителем древесины. Только в прошлом году компания использовала 21 млн куб. м древесины. Ежесекундно IKEA для производства мебели использует одно дерево. При этом объемы производства постоянно возрастают.

В Earthsight установили, что поставками бука для IKEA занимается лесоохотничье хозяйство в поселке Великий Бычков на Закарпатье. Лесничеством были выданы незаконные лицензии на «санитарную» вырубку более 100 участков с апреля по июнь 2018 года. Незаконная «санитарная» рубка леса проводилась и в 2019—2020 годах.

Основным заготовителем незаконно срубленного бука является мебельная компания «ВГСМ», а это один из крупнейших украинских поставщиков IKEA. Около 96% всей своей продукции «ВГСМ» поставляет шведской компании.

Незаконную украинскую древесину «ВГСМ» продает фабрике IKEA, которая расположена в Словакии. Также сырье поступает в Румынию, где его обрабатывает компания Plimob.

Помимо стульев Terje, которые относятся к бюджетной мебели, IKEA продает и другие изделия из украинского бука, в частности стулья Ingolf, Borje и Henriksdal.

Самое главное, вся незаконно заготовленная украинская древесина имеет FSC-сертификацию, которая является крупнейшей в мире системой «экологической» маркировки древесины и изделий из нее. Как выяснилось, около 90% карпатских лесов являются FSC-сертифицированными. Компании «ВГСМ» и Plimob, а также все остальные поставщики IKEA также имеют сертификаты FSC.

Как ранее писал «Ракурс», Earthsight в результате исследования 18 лесозаготовительных участков в Украине установила, что поставки незаконного украинского леса в Евросоюз за последние четыре года выросли на 75%. А в 2017 году бюджет Украины из-за контрабанды леса потерял около 1 млрд евро.