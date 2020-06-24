Меблі IKEA. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n140194-nezakonno-zrubani-karpatski-buky-ydut-do-ikea-doslidjennya.html

Ракурс

Меблі IKEA відомі в усьому світі, але не вся продукція компанії виготовляється із законного сировини. У результаті дослідження, проведеного британською організацією Earthsight, було встановлено, що шведська компанія IKEA реалізує стільці, виготовлені з незаконно зрубаних карпатських буків.

Зокрема мова йде про популярні складні стільці Terje. Стільці продаються в усьому світі, в тому числі в США, Великій Британії та Німеччині, повідомляє Earthsight.

У Earthsight відзначають, що використання IKEA незаконної карпатської деревини стало можливим завдяки корумпованості українських чиновників та керівників державних підприємств, які здійснюють управління лісовою галуззю.

Навіть пандемія коронавірусу не позначилася на виробництві стільців, а незаконна карпатська деревина продовжує надходити IKEA.

У Earthsight стверджують, що схема постачання незаконного лісу з України існувала ще за часів правління Віктора Януковича. На офшорні рахунки поплічників Януковича надходили мільйонні суми у якості хабарів за доступ IKEA до незаконного лісу.

Компанія IKEA є найбільшим споживачем деревини. Тільки минулого року компанія використала 21 млн куб. м деревини. Кожної секунди IKEA для виробництва меблів використовує одне дерево. При цьому обсяги виробництва постійно зростають.

У Earthsight встановили, що поставками бука для IKEA займається лісомисливське господарство у селищі Великий Бичків на Закарпатті. Лісництво видало незаконні ліцензії на «санітарну» рубку понад 100 ділянок із квітня по червень 2018 року. Незаконна «санітарна» рубка лісу проводилася і у 2019−2020 роках.

Основним заготівельником незаконно зрубаного бука є меблева компанія «ВГСМ», а це один із найбільших українських постачальників IKEA. Близько 96% всієї своєї продукції «ВГСМ» поставляє шведській компанії.

Незаконну українську деревину «ВГСМ» продає фабриці IKEA, яка розташована у Словаччині. Також сировина надходить до Румунії, де її обробляє компанія Plimob.

Крім стільців Terje, які відносяться до бюджетних меблів, IKEA продає й інші вироби з українського бука, зокрема стільці Ingolf, Borje та Henriksdal.

Найголовніше, вся незаконно заготовлена ​​українська деревина має FSC-сертифікацію, яка є найбільшою у світі системою «екологічного» маркування деревини та виробів із неї. Як з’ясувалося, близько 90% карпатських лісів є FSC-сертифікованими. Компанії «ВГСМ» і Plimob, а також усіінші постачальники IKEA також мають сертифікати FSC.

Як раніше писав «Ракурс», Earthsight у результаті дослідження 18 лісозаготівельних ділянок в Україні встановила, що поставки незаконного українського лісу до Євросоюзу за останні чотири роки зросли на 75%. А в 2017 році бюджет України через контрабанду лісу втратив близько 1 млрд євро.