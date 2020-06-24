Скандал в "Слуге народа": Корниенко извинился за «рабочую, как корабельная сосна, бабу», фото — Комментарии

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Скандал в «Слуге народа», который произошел вчера в Николаеве, пытаются потушить его главные действующие лица.

Руководитель партии СН нардеп Александр Корниенко в Фейсбук извинился за запись скандального разговора, на котором он вместе с руководителем фракции партии власти Давидом Арахамией называют коллегу-нардепа «рабочей, как корабельная сосна бабой, поддутой, но рабочей».

Корниенко заверил, что зафиксированные на видео слова о нардепе Ирине Аллахвердиевой смонтированы, а сам он против сексизма в политике.

Руководитель СН заявил, что записанный разговор — плод искусного монтажа, а фамилия Аллахвердиевой намеренно добавлена к нему, потому что с Арахамия он обсуждал совсем другие вещи.

Я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей, в частности женщин. За это от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения, — написал политик.

Язык, на котором он с руководителем фракции парламента обсуждал женщин, Корниенко назвал «специфическим», таким, на каком «мы общаемся между собой», а также добавил, что это «наше внутрипартийное дело».

Арахамия пока на скандал не отреагировал. Нардеп Аллахвердиева назвала запись фейком и низкопробной грязью. Ей звонили Арахамия и Корниенко и «поклялись, что не говорили ничего из опубликованного». Появление записей нардеп объяснила предвыборной борьбой.