Головний «слуга» Корнієнко вибачився за «робочу, як корабельна сосна, бабу»

https://racurs.ua/ua/n140188-golovnyy-sluga-korniienko-vybachyvsya-za-robochu-yak-korabelna-sosna-babu.html

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Скандал в «Слузі народу», який стався вчора у Миколаєві, намагаються загасити його головні дійові особи.

Керівник партії СН нардеп Олександр Корнієнко у Фейсбук вибачився за запис скандальної розмови, у якій він разом із керівником фракції партії влади Давідом Арахамією називають іншого нардепа «робочою, наче корабельна сосна бабою, піддутою, але робочою».

Корнієнко запевнив, що зафіксовані на відео слова про нардепа Ірину Аллахвердієву змонтовані, а сам він проти сексизму в політиці.

Керівник СН заявив, що записана розмова — плід майстерного монтажу, а прізвище Аллахвердієвої навмисно додано до неї, бо з Арахамією він обговорював зовсім інші речі.

Я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей, зокрема жінок. За що від свого імені та від імені Давида приношу щирі вибачення, — написав політик.

Мову, якою він з керівником фракції парламенту обговорював жінок, Корнієнко назвав «специфічною», такою, якою «ми спілкуємося між собою», а також додав, що це «наша внутрішньопартійна справа».

Арахамія наразі на скандал не відреагував. Нардеп Аллахвердієва назвав запис фейком і низькопробним брудом. Їй телефонували Арахамія і Корнієнко і «присягнулися, що не говорили нічого з опублікованого». Появу записів нардеп пояснила передвиборною боротьбою.