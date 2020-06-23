Арахамія і Корнієнко відверто обговорили свою колегу Аллахвердієву. Фото: НикВести

https://racurs.ua/ua/n140185-baba-pidduta-ale-robocha-slugy-arahamiya-i-korniienko-poplitkuvaly-pro-svou-kolegu-video.html

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Давид Арахамія і Олександр Корнієнко, голова фракції «Слуга народу» і лідер однойменної партії, сьогодні під час робочого візиту в Миколаєві відверто обговорили свою колегу по партії — народного депутата Ірину Аллахвердієву, яка представляє цей обласний центр.

Народні депутати, думаючи, що їхні мікрофони вимкнені, почали обговорювати свою колегу. Проте мікрофон одного з місцевих телеканалів залишився увімкненим. Так, на опублікованому відеозапису можна почути, що діалог почав Корнієнко, сказавши Арахамії: «Аллахвердієва взагалі красуня».

Глава фракції погодився зі своїм колегою, після чого Корнієнко продовжив:

Така піддута, звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much. Слухай, а баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отх***ить тобі 300 зустрічей за 4 місяці. Виграємо тут повністю.

Після цього Корнієнко згадав і президента Володимира Зеленського. За його словами, під час зустрічей з Аллахвердієвою глава держави курить багато стіків IQOS, а потім каже: «Баба так, баба так».

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Сам Арахамія не дуже охоче підтримував розмову, лише зауваживши, що у Аллахвердієвої дійсно багато енергії.

Сам Корнієнко вже прокоментував цей запис. Він заявив, що відео змонтоване, а фрази вирвані з контексту. Нардеп також заперечує, що вони з Арахамією говорили про Аллахвердієва. А втім, він попросив пробачення в усіх жінок, яких міг образити цими висловлюваннями.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі в одному з місцевих ресторанів помітили народних депутатів із фракції «Слуга народу» і місцевих мажоритарників. За одним столом сиділи щонайменше вісім осіб, що є порушенням карантинних правил.