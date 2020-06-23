Пожежа в центрі Києва. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140184-pojeja-v-jytlovomu-budynku-spalahnula-u-centri-kyieva-video.html

Ракурс

У центрі Києва, біля Бессарабської площі, спалахнула пожежа в житловому будинку. Інцидент стався за адресою бульвар Шевченка, 2 ввечері 23 червня.

За попередньою інформацією, пожежа спалахнула на шостому поверсі будівлі. Туди оперативно приїхали рятувальники і локалізували вогонь. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

Пожежа була невеликою, її вдалося швидко згасити. За попередніми даними, без жертв. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

На опублікованих відео можна побачити невеликий стовп диму над дахом будівлі. До місця події також приїхала карета швидкої допомоги, але жителі не потребували медичної допомоги.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Нагадаємо, раніше в Києві горіла електроопора. На Русанівці поблизу великого житлового комплексу «Комфорт-таун» очевидці спочатку почули два вибухи, а потім були знеструмлені Русанівка та Березняки.