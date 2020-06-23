Коронавірус в Україні. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140183-ukrayina-u-spysku-nebezpechnyh-koronavirusnyh-krayin-za-versiieu-samokrytychnogo-moz-dokument.html

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Коронавірус в Україні діагностовано у 38 тис. осіб. За статистикою, в Україні зараз 46,8 хворих на коронавірус на 100 тис. населення. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України включило нашу країну в список так званих «червоних» країн.

Цей список МОЗ розробило для подорожуючих. Червоним позначено країни, у яких понад 40 хворих на 100 тис. населення — до них не рекомендують їхати туристам. До «зеленого» списку потрапляють країни, в яких кількість інфікованих не перевищує норму. Оновлений список таких країн МОЗ опублікувало на своєму сайті.

До першої десятки небезпечних для подорожі країн увійшли Катар, Французька Гвіана, США, Вірменія, Перу, Бахрейн, Бельгія, Оман, Панама, Сан-Томе і Прінсіпі. До «зеленого» списку, зокрема, потрапили Бангладеш, Ірак, Іран, Єгипет, Казахстан та інші країни.

В Україні станом на 23 червня до послаблення карантину не готові 14 областей. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сьогодні під час брифінгу розповів, що через зростання кількості хворих на коронавірус посилити карантин можуть в Закарпатській, Львівській та Волинській областях.

Нагадаємо, у Києві між тим вирішили послабити карантин. Влада столиці дозволила відкрити кінотеатри, музеї, басейни та інші установи. Також барам і ресторанам можна приймати відвідувачів всередині закладу, а не тільки на літніх терасах, як це було раніше.