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Коронавирус в Украине. Фото: Pexels

Украина в списке опасных «коронавирусных» стран по версии самокритичного Минздрава (ДОКУМЕНТ)

23 июн 2020, 21:16
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Коронавирус в Украине диагностирован у 38 тыс. человек. По статистике, в Украине сейчас 46,8 больных коронавирусом на 100 тыс. населения. В связи с этим Министерство здравоохранения Украины включило нашу страну в список так называемых «красных» стран.

Этот список Минздрав разработал для путешествующих. Красным отмечены страны, в которых более 40 заболевших на 100 тыс. населения — в них не рекомендуется ехать туристам. В «зеленый» список попадают страны, в которых количество инфицированных не превышает норму. Обновленный список таких стран Минздрав опубликовал на своем сайте.

В первую десятку опасных для путешествия стран вошли Катар, Французская Гвинея, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Панама, Сан-Томе и Принсипи. В «зеленый» список, в частности, попали Бангладеш, Ирак, Иран, Египет, Казахстан и другие страны.


В Украине тем временем по состоянию на 23 июня к ослаблению карантина не готовы 14 областей. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сегодня во время брифинга рассказал, что из-за роста количества больных коронавирусом ужесточить карантин могут в Закарпатской, Львовской и Волынской областях.

Напомним, в Киеве тем временем решили ослабить карантин. Власти столицы разрешили открыть кинотеатры, музеи, бассейны и другие учреждения. Также барам и ресторанам можно принимать посетителей внутри заведения, а не только на летних террасах, как это было раньше.


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