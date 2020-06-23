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Пожар в центре Киева. Фото: Pexels

Пожар в жилом доме вспыхнул в центре Киева (ВИДЕО)

23 июн 2020, 21:46
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В центре Киева, возле Бессарабской площади, вспыхнул пожар в жилом доме. Инцидент произошел по адресу бульвар Шевченко, 2 вечером 23 июня.

По предварительной информации, пожар вспыхнул на шестом этаже здания. Туда оперативно приехали спасатели и локализовали огонь. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Пожар был небольшой, его удалось быстро потушить. Предварительно — без жертв. Что стало причиной пожара, сейчас неизвестно.

На опубликованных видео можно увидеть небольшой столб дыма над крышей здания. К месту события также приехала карета скорой помощи, но жители не нуждались в медпомощи.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!


Напомним, ранее в Киеве горела электроопора. На Русановке вблизи крупного жилого комплекса «Комфорт-таун» очевидцы сначала услышали два взрыва, а затем были обесточены Русановка и Березняки.


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