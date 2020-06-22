Застілля в ресторані. Фото: tildacdn.com

https://racurs.ua/ua/n140125-karantyn-ne-dlya-slug-u-dnipri-grupa-nardepiv-vidpochyvala-v-restorani-foto-video.html

Ракурс

У Дніпрі в одному з міських ресторанів помітили народних депутатів з фракції «Слуга народу» та місцевих мажоритарників.

За одним столом сиділи щонайменше восьмеро осіб. Про це повідомило «ДніпроTalk"у Facebook.

Як пише видання 49000.com, у ресторані помітили нардепів Максима Бужанського, Сергія Демченка, Олександра Трухіна, Кирила Нестеренка та Владислава Бородіна. Їм компанію склали депутати обласної ради Святослав Олійник і Олександр Бондаренко. Пізніше до них приєднався народний депутат Денис Герман. Пообідали політики на 18 тис. 245 грн.

Як відомо, на період карантину Кабінет міністрів встановив правила, що за одним столом в закладі можуть перебувати не більше чотирьох осіб. Таким чином, політики порушили правила карантину, за що передбачається штраф. Парламентарі та місцеві депутати повинні заплатити від 17 до 34 тис. грн.

Тим часом партія «Слуга народу» в Telegram сьогодні повідомила, що в Дніпрі голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко та голова парламентської фракції партії Давид Арахамія презентували обласну та міську організації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський порушив умови карантину, відвідавши один із ресторанів Хмельницького з групою чиновників. В Офісі президента заявили, що глава держави сплатить штраф або рівнозначну йому суму за своє порушення карантинних заборон, яким би не було рішення суду.