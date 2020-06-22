Карантин не для «слуг»? В Днепре группа нардепов отдыхала в ресторане (ФОТО, ВИДЕО)

Застолье в ресторане. Фото: tildacdn.com

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В Днепре в одном из городских ресторанов заметили народных депутатов из фракции «Слуга народа» и местных мажоритарщиков.

За одним столом сидели по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщило «Днепроtalk» в Facebook.

Как пишет издание 49000.com, в ресторане заметили нардепов Максима Бужанского, Сергея Демченко, Александра Трухина, Кирилла Нестеренко и Владислава Бородина. Им компанию составили депутаты областного совета Святослав Олийнык и Александр Бондаренко. Позже к ним присоединился народный депутат Денис Герман. Пообедали политики на 18 тыс. 245 грн.

Как известно, на период карантина Кабинет министров установил правила, что за одним столом в заведении могут находиться не более четырех человек. Таким образом, политики нарушили правила карантина, за что предусматривается штраф. Парламентарии и местные депутаты должны заплатить от 17 до 34 тыс. грн.

Тем временем партия «Слуга народа» в Telegram сегодня сообщила, что в Днепре председатель «Слуги народа» Александр Корниенко и председатель парламентской фракции партии Давид Арахамия презентовали областную и городскую организации.

Напомним, президент Владимир Зеленский нарушил условия карантина, посетив один из ресторанов Хмельницкого с группой чиновников. В Офисе президента заявили, что глава государства уплатит штраф или равнозначную ему сумму за свое нарушение карантинных запретов, каким бы не было решение суда.