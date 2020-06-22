Кофе в Хмельницком за 17 тыс. грн: Зеленский рассказал, оплатит ли штраф

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Карантин в Украине не помешал президенту Владимиру Зеленскому посидеть в закрытом по требованию Минздрава кафе в Хмельницком. Это является прямым нарушением коронавирусных запретов, за что в Украине предусмотрен штраф. Сопровождавших Зеленского чиновников, в том числе главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, суд уже оштрафовал на 17 тыс. грн каждого. А вот президент остался безнаказанным, поскольку Хмельницкий горрайонный суд заколебался и отфутболил в Верховный суд принятие решения, можно ли привлекать к административной ответственности первое лицо государства.

Сегодня Зеленский заявил, что заплатит штраф или равнозначную ему сумму за свое нарушение карантинных запретов, каким бы ни было решение суда. Такое заявление обнародовал Офис президента.

Безотносительно к решению, которое примет суд, президент Зеленский заплатит сумму, равнозначную сумме штрафа за нарушение карантина, — говорится в сообщении.

По словам Зеленского, средства пойдут на счет учреждения, в котором он нарушал карантин.

В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом, — уверяет президент.

Напомним, Зеленский нарушил карантин 3 июня, когда во время рабочего визита в Хмельницкий распивал кофе в многочисленной компании в закрытом кафе. Тогда принимать гостей заведения общепита могли исключительно на летней террасе, с ограниченным числом лиц за столиком и 1,5-метровой дистанцией между ними. Кроме того, во время многолюдных встреч президента на нем часто отсутствовала защитная маска.