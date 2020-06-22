Кава у Хмельницькому за 17 тис. грн: Зеленський розповів, чи виконуватиме рішення суду

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Карантин в Україні не завадив президенту Володимиру Зеленському покавувати у зачиненому на вимогу МОЗ кафе в Хмельницькому. Це є прямим порушенням коронавірусних заборон, за що в Україні передбачено штраф. Чиновників, які супроводжували Зеленського, в тому числі головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, суд вже оштрафував на 17 тис. грн кожного. А от президент залишився непокараним, оскільки Хмельницький міськрайонний суд завагався і перекинув на Верховний суд ухвалення рішення, чи можна притягувати до адміністративної відповідальності першу особу держави.

Сьогодні Зеленський заявив, що сплатить штраф або рівнозначну йому суму за своє порушення карантинних заборон, яким би не було рішення суду. Таку заяву оприлюднив Офіс президента.

Безвідносно до рішення, яке ухвалить суд, президент Зеленський сплатить суму, рівнозначну сумі штрафу за порушення карантину, — йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, кошти підуть на рахунок закладу, в якому він порушував карантин.

Водночас у разі винесення судом рішення про притягнення мене до адміністративної відповідальності виконаю його, як це передбачено законом, — запевняє президент.

Нагадаємо, Зеленський порушив карантин 3 червня, коли під час робочого візиту до Хмельницького розпивав каву в численній компанії у закритому кафе. Тоді приймати гостей заклади харчування могли виключно на літній терасі, з обмеженою кількістю осіб за столиком та 1,5-метровою дистанцією між ними. Окрім того, під час велелюдних зустрічей президента на ньому часто була відсутня захисна маска.