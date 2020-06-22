Протести в Харкові. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n140094-protestuuchi-v-harkovi-travmuvaly-dvoh-policeyskyh-odyn-iz-nyh-vdaryvsya-golovou-ob-asfalt.html

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У Харкові продовжують протестувати чорнобильці через те, що в Харківському обласному диспансері радіаційного захисту почали розміщувати хворих на коронавірус. Під час протестів довелося залучити поліцію, адже чорнобильці не хотіли пропускати на територію медустанови машину швидкої допомоги.

Під час зіткнень постраждали щонайменше двоє правоохоронців, обидва співробітники Шевченківського відділку поліції Харківської області. Про це повідомила речник Нацполіції області Олена Баранник, пише «Суспільне. Харків».

У одного з правоохоронців закрита черепно-мозкова травма, у другого — забій щиколотки. Їх обох доставили до лікарні. За попередніми даними, травми вони отримали, коли намагалися закрити ворота на території. Їх штовхнули протестуючі, один із поліцейських вдарився головою об асфальт.

Водночас про травму повідомила одна з протестувальниць. Вона заявила, що під час зіткнень правоохоронці відтіснили чорнобильців, саме тоді вона отримала забій ліктя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протестуючі звинувачують владу Харкова в «здійсненні замаху на акт біологічного тероризму», оскільки в цьому закладі на лікуванні перебувають люди, які не інфіковані СOVID-19. Учасники акції заявляють, що будуть «захищати своє життя і лікарню від протиправних посягань всіма доступними засобами».