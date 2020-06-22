Зеленський назвав умову повернення Путіна в G7

https://racurs.ua/ua/n140093-zelenskyy-nazvav-umovu-povernennya-putina-do-g7.html

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Володимир Зеленський, президент України, закликав не відновлювати діалог світових лідерів у форматі «великої вісімки» (G8) за участю Росії доти, доки Кремль не поверне Крим і Донбас.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо 1 червня заявив, що немає шансів, щоб Росія повернулася до «великої сімки» без повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку, — заявив Зеленський канадському виданню The Globe and Mail.

Глава держави додав, що ситуація не вирішиться без постійного тиску на Росію.

«Велика вісімка» (G8) — міжнародний клуб, що об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Після анексії Криму 24 березня 2014 року Росія була формально виключена зі списку G8, а замість зустрічі «великої вісімки» у Сочі відбувся саміт G7 у Брюсселі. Тоді світові лідери вимагали від Кремля визнати результати президентських виборів в Україні (на яких обрали Петра Порошенка), зупинити постачання зброї бойовикам на Донбасі, відвести війська та гарантувати постачання газу.

Цьогоріч 20 березня президент США Дональд Трамп переніс на вересень зустріч лідерів країн G7 через пандемію коронавірусу. Згодом американський лідер заговорив про бажання запросити на саміт Росію, Австралію, Індію і Південну Корею.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, а також лідери Німеччини і Франції, виступили проти повернення Володимира Путіна до «великої сімки». Сам Кремль запевняє, що формат G8 Москві не цікавий через існування діалогу в форматі G20.