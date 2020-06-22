Вибори Канади до Радбезу ООН: як Зеленський відреагував на скандал через голосування України

https://racurs.ua/ua/n140091-vybory-kanady-do-radbezu-oon-yak-zelenskyy-vidreaguvav-na-skandal-cherez-golosuvannya-ukrayiny.html

Ракурс

Володимир Зеленський нещодавно дав інтерв’ю канадському виданню The Globe and Mail, яке поцікавилося у президента, чи підтримала Україна Канаду під час голосування на виборах непостійних членів Ради безпеки ООН 18 червня. Глава держави двічі ухилився від відповіді на це питання.

Україна завжди підтримувала і підтримуватиме Канаду. Про голосування і виборчий процес в ООН я не хочу говорити, тому що це конфіденційна інформація. Я знаю, що Канада дуже хотіла бути обраною і бути в Раді безпеки ООН. Що ж, цього разу цього не трапилося, — сказав Зеленський в інтерв’ю.

Він також не відповів на запитання про те, що Київ нібито пообіцяв свої голоси Норвегії й Ірландії, яких за підсумками голосування було обрано до Радбезу ООН. Президент запевнив, що знає відповідь на питання, однак не може її розголошувати.

Це структура таємного голосування, і… усі без винятку кандидати, серед них і Канада, є нашими партнерами та дійсно заслуговують на те, щоб бути в Радбезі. Я розумію, що Канада дуже хотіла в Радбез. І я, як у нас кажуть, тримав кулаки, — зазначив глава держави.

Зеленський додав, що розуміє, що Канада завжди на масштабних геополітичних майданчиках підтримує Україну.

Нагадаємо, 18 червня у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй відбулося таємне голосування щодо обрання непостійних членів Радбезу на 2021−2022 роки та голови Генасамблеї. До Ради безпеки увійдуть Індія, Ірландія, Норвегія і Мексика. Зауважимо, що до Радбезу ООН входять п’ять постійних членів (США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія), а також 10 непостійних членів, яких обирають раз на два роки. Непостійних членів обирають за географічним принципом: п’ять — від країн Африки і Азії, один — від країн Східної Європи, два — від країн Латинської Америки, два — від країн Західної Європи та інших країн.

Водночас згодом з’явилася реакція соцмереж на це інтерв’ю Зеленського.

Роблю висновок, що ми дійсно не підтримали Канаду в її бажанні стати на рік непостійним членом Радбезу ООН. Канада програла Норвегії та Ірландії. Якщо це так. То це як? Хто зробив більше для України серед тих, кого немає в Радбезі? Це канадійці постачали нам зброю. Це їх військові інструктують наших. Я вже не кажу про діаспору та Христю Фріланд. Якщо це дійсно так (продовжую сподіватися, що ні) то ми зрадили своїх друзів, — пишуть користувачі Телеграм.