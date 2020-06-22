Выборы Канады в Совбез ООН: как Зеленский отреагировал на скандал из-за голосования Украины

https://racurs.ua/n140091-vybory-kanady-v-sovbez-oon-kak-zelenskiy-otreagiroval-na-skandal-iz-za-golosovaniya-ukrainy.html

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Владимир Зеленский недавно дал интервью канадскому изданию The Globe and Mail, которое поинтересовалось у президента, поддержала ли Украина Канаду во время голосования на выборах непостоянных членов Совета безопасности ООН 18 июня. Глава государства дважды уклонился от ответа на этот вопрос.

Украина всегда поддерживала и будет поддерживать Канаду. О голосовании и избирательном процессе в ООН я не хочу говорить, потому что это конфиденциальная информация. Я знаю, что Канада очень хотела попасть в Совет безопасности ООН. Но, на этот раз этого не произошло, — сказал Зеленский в интервью.

Он также не ответил на вопрос о том, отдал ли Киев свои голоса за Норвегию и Ирландию, которые по итогам голосования был избраны в Совбез ООН. Президент заверил, что знает ответ на вопрос, однако не может ее разглашать.

Это структура тайного голосования, и… все без исключения кандидаты, среди них и Канада, являются нашими партнерами и действительно заслуживают на то, чтобы быть в Совбезе. Я понимаю, что Канада очень хотела в Совбез. И я, как у нас говорят, держал кулаки за это, — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что понимает, что Канада всегда на масштабных геополитических площадках поддерживает Украину.

Напомним, 18 июня в штаб-квартире Организации Объединенных Наций состоялось тайное голосование на выборах непостоянных членов Совбеза на 2021−2022 годы и председателя Генассамблеи. В Совет безопасности войдут Индия, Ирландия, Норвегия и Мексика. Отметим, что в Совбез ООН входят пять постоянных членов (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), а также 10 непостоянных членов, которых избирают раз в два года. Непостоянные члены избираются по географическому принципу: пять — от стран Африки и Азии, один — от стран Восточной Европы, два — от стран Латинской Америки, два — от стран Западной Европы и других стран.

В то же время позже появилась реакция соцсетей на это интервью Зеленского.

Выходит, что мы действительно не поддержали Канаду в ее желании стать непостоянным членом Совбеза ООН. Канада проиграла Норвегии и Ирландии. Если это так. То это как? Кто сделал больше для Украины из тех, кого нет в Совбезе? Это канадцы поставляли нам оружие. Это их военные инструктируют наших. Я уже не говорю о диаспоре и Христе Фриланд. Если это действительно так (продолжаю надеяться, что нет) то мы предали своих друзей, — пишут пользователи Телеграмм.