В Росії тема Другої світової війни давно стала одним із основних інструментів пропаганди, фото: «Детектор. Медіа»

https://racurs.ua/ua/n140092-kanal-soratnyka-medvedchuka-pokaje-kremlivskyy-koncert-v-yakomu-braly-uchast-zaboroneni.html

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Телеканал «112 Україна», власником якого є Тарас Козак — соратник одного з лідерів парламентської фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука, сьогодні планує показати концерт «Напередодні переможної весни», який відбувся у Кремлі з нагоди Дня перемоги 9 травня.

Анонс концерту розміщений на сайті телеканалу.

У цьому концерті також взяли участь низка російських артистів, які внесені в Україні до «чорного списку», зокрема — Олександр Розенбаум, Лев Лещенко, Олег Газманов. Про це свідчить відеозапис концерту, оприлюднений на відеосервісі YouTube.

В Україні 22 червня — в річницю нападу гітлерівської Німеччини на СРСР, наслідком якого стали мільйонні жертви з обох боків, відзначається День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

Водночас в Росії тема Другої світової війни давно стала одним із основних інструментів пропаганди, покликаних виправдати агресивну політику, яку ця держава здійснює у світі, зокрема й щодо України.

Нагадаємо, у Нацраді раніше заявили про намір позапланово перевірити телеканал «112 Україна» через демонстрацію російського мультфільма про хороших чекістів.