Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В России тема Второй мировой войны давно стала одним из основных инструментов пропаганды, фото: «Детектор. Медіа»

Канал соратника Медведчука покажет кремлевский концерт, в котором участвовали запрещенные в Украине артисты

22 июн 2020, 14:16
999

Телеканал «112 Украина», владельцем которого является Тарас Козак — соратник одного из лидеров парламентской фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, сегодня планирует показать концерт «Накануне победной весны», который состоялся в Кремле по случаю Дня победы 9 мая.

Анонс концерта размещен на сайте телеканала.

В этом концерте также приняли участие ряд российских артистов, которые внесены в Украине в «черный список», в частности — Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Олег Газманов. Об этом свидетельствует видеозапись концерта, обнародованная на видеосервисе YouTube.

В Украине 22 июня — в годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР, следствием которого стали миллионные жертвы с обеих сторон, отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны.

В то же время в России тема Второй мировой войны давно стала одним из основных инструментов пропаганды, призванных оправдать агрессивную политику, которую это государство осуществляет в мире, в том числе и относительно Украине.

Напомним, в Нацсовете ранее заявили о намерении внепланово проверить телеканал «112 Украина» за демонстрацию российского мультфильма о хороших чекистах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров