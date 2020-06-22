В России тема Второй мировой войны давно стала одним из основных инструментов пропаганды, фото: «Детектор. Медіа»

https://racurs.ua/n140092-kanal-soratnika-medvedchuka-pokajet-kremlevskiy-koncert-v-kotorom-uchastvovali-zapreschennye.html

Ракурс

Телеканал «112 Украина», владельцем которого является Тарас Козак — соратник одного из лидеров парламентской фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, сегодня планирует показать концерт «Накануне победной весны», который состоялся в Кремле по случаю Дня победы 9 мая.

Анонс концерта размещен на сайте телеканала.

В этом концерте также приняли участие ряд российских артистов, которые внесены в Украине в «черный список», в частности — Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Олег Газманов. Об этом свидетельствует видеозапись концерта, обнародованная на видеосервисе YouTube.

В Украине 22 июня — в годовщину нападения гитлеровской Германии на СССР, следствием которого стали миллионные жертвы с обеих сторон, отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны.

В то же время в России тема Второй мировой войны давно стала одним из основных инструментов пропаганды, призванных оправдать агрессивную политику, которую это государство осуществляет в мире, в том числе и относительно Украине.

Напомним, в Нацсовете ранее заявили о намерении внепланово проверить телеканал «112 Украина» за демонстрацию российского мультфильма о хороших чекистах.