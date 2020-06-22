Зеленский назвал условие возвращения Путина в G7

https://racurs.ua/n140093-zelenskiy-nazval-uslovie-vozvrascheniya-putina-v-g7.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, призвал не возобновлять диалог мировых лидеров в формате «большой восьмерки» (G8) с участием России до тех пор, пока Кремль не вернет Крым и Донбасс.

Премьер Канады Джастин Трюдо 1 июня заявил, что нет шансов, чтобы Россия вернулась в «большую семерку» без полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку, — заявил Зеленский канадскому изданию The Globe and Mail.

Глава государства добавил, что ситуация не разрешится без постоянного давления на Россию.

«Большая восьмерка» (G8) — международный клуб, объединявший Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. После аннексии Крыма 24 марта 2014 года Россия была формально исключена из G8, а вместо встречи «большой восьмерки» в Сочи состоялся саммит G7 в Брюсселе. Тогда мировые лидеры потребовали от Кремля признать результаты президентских выборов в Украине (на которых избрали Петра Порошенко), остановить поставки оружия боевикам наДонбассе, отвести войска и гарантировать поставки газа.

20 марта 2020 года президент США Дональд Трамп перенес на сентябрь встречу лидеров стран G7 из-за пандемии коронавируса. Впоследствии американский лидер заговорил о желании пригласить на саммит Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также лидеры Германии и Франции выступили против возвращения Владимира Путина в «большую семерку». Сам Кремль уверяет, что формат G8 Москве не интересен из-за существования диалога в формате G20.