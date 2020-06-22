Протесты в Харькове. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n140094-protestuuschie-v-harkove-travmirovali-dvuh-policeyskih-prilojiv-ih-ob-asfalt.html

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В Харькове продолжают протестовать чернобыльцы из-за того, что в Харьковском областном диспансере радиационной защиты начали размещать больных коронавирусом. Во время протестов пришлось задействовать полицию, так как чернобыльцы не хотели пропускать на территорию медучреждения машину скорой помощи.

Во время столкновений пострадали по меньшей мере двое правоохранителей, оба сотрудники Шевченковского отделения полиции Харьковской области. Об этом сообщила спикер Нацполиции области Елена Баранник, пишет «Суспільне. Харків».

У одного из правоохранителей закрытая черепно-мозговая травма, у второго — забой щиколотки. Их обоих доставили в больницу. По предварительным данным, травмы они получили, когда пытались закрыть ворота на территории. Их толкнули протестующие, один из полицейских ударился головой об асфальт.

В то же время о травме сообщила одна из протестующих. Она заявила, что во время столкновений правоохранители оттеснили чернобыльцев, именно тогда она ударилась локтем.

Напомним, ранее сообщалось, что протестующие обвиняют власти Харькова в «осуществлении покушения на акт биологического терроризма», поскольку в этом заведении на лечении находятся люди, которые не инфицированы СOVID-19. Участники акции заявляют, что будут «защищать свою жизнь и больницу от противоправных посягательств всеми доступными средствами».