Арахамия и Корниенко откровенно обсудили свою коллегу Аллахвердиеву. Фото: НикВести

https://racurs.ua/n140185-baba-poddutaya-no-rabochaya-slugi-arahamiya-i-kornienko-pospletnichali-o-svoey-kollege-video.html

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Давид Арахамия и Александр Корниенко, глава фракции «Слуга народа» и лидер одноименной партии, сегодня во время рабочего визита в Николаеве откровенно обсудили свою коллегу по партии — народного депутата Ирину Аллахвердиеву, которая представляет этот областной центр.

Народные депутаты, думая, что их микрофоны выключены, начали обсуждать свою коллегу. Однако микрофон одного из местных телеканалов остался включен. Так, на опубликованной видеозаписи можно услышать, что диалог начал Корниенко, сказав Арахамии: «Аллахвердиева вообще красотка».

Глава фракции согласился со своим коллегой, после чего Корниенко продолжил:

Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. Слушай, а баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отх***ит тебе 300 встреч за 4 месяца. Выиграем тут подчистую.

После этого Корниенко вспомнил и президента Владимира Зеленского. По его словам, во время встреч с Аллахвердиевой глава государства курит много стиков IQOS, а потом говорит: «Баба да, баба да».

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Сам Арахамия не очень охотно поддерживал разговор, лишь заметив, что у Аллахвердиевой действительно много энергии.

Сам Корниенко уже прокомментировал эту запись. Он заявил, что видео смонтированное, а фразы вырваны из контекста. Нардеп также отрицает, что они с Арахамией говорили об Аллахвердиевой. Тем не менее, он попросил извинения у всех женщин, которых мог обидеть данными высказываниями.

Напомним, ранее в Днепре в одном из городских ресторанов заметили народных депутатов из фракции «Слуга народа» и местных мажоритарщиков. За одним столом сидели по меньшей мере восемь человек, что является нарушением карантинных правил.