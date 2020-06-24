Потоп у Карпатах: сьогодні очікують максимуму води, в мережу викладають страхітливі відео

https://racurs.ua/ua/n140187-potop-u-karpatah-sogodni-ochikuut-maksymumu-vody-v-mereju-vykladaut-strahitlyvi-video.html

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Потоп у Карпатах сьогодні може досягнути максимальних значень. Дощові паводки у чотирьох областях заходу країни вже забрали життя кількох людей, знищили будинки та розмили дороги.

24 червня на річці Прут у Чернiвцях очiкується проходження максимального рiвня води високого дощового паводку. Вода може піднятися на висоті 6,8−7,3 м. Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, станом на 1.00 24 червня вода у Пруті досягла відмітки 501 см, при цьому критичною вважається позначка 500 см.

Синоптики обіцяють дощі у Карпатах й сьогодні. Очікується затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів, затоплення сiл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi Новоселицького району, автомобiльної дороги та ринку «Добробут», Калинiвського ринку у Чернiвцях.

Через сильні дощі синоптики попереджають про загрозу паводків на усіх карпатських річках в Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях, зокрема, Черемоші, Чорному Черемоші, Пруті.

На околиці Яремче 23 червня стався зсув дороги в Прут. Це сталося за мить після того, як у цьому місці йшла дорогою жінка з двома дітьми. Спочатку на дорозі з’явилися тріщини, а за кілька секунд дорога почала розповзатися на очах, обвалюючись у сторону річки.

Велика вода виносить на подвір’я, городи і дороги величезні купи сміття з річок. Користувачі в коментарях вважають, що причиною таких катастрофічних наслідків є масове вирубування лісів у Карпатах.