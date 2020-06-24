Потоп в Карпатах: сегодня ожидают максимум воды, в сеть выкладывают ужасающие видео

https://racurs.ua/n140187-potop-v-karpatah-segodnya-ojidaut-maksimum-vody-v-set-vykladyvaut-ujasauschie-video.html

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Потоп в Карпатах сегодня может достичь максимальных значений. Дождевые паводки в четырех областях запада страны уже унесли жизни нескольких человек, уничтожили дома, мосты и размыли дороги.

24 июня на реке Прут в Черновцах ожидается прохождение максимального уровня воды высокого дождевого паводка. Вода может подняться на высоту 6,8−7,3 м. Как сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, по состоянию на 1.00 24 июня вода в Пруте достигла отметки 501 см, при этом критической считается отметка 500 см.

Синоптики обещают дожди в Карпатах и ​​сегодня. Ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов, затопление сел Маршинцы, Тарасивка, Магала, Костичаны, Припруття, Бояны, Зеленый Гай, Ванчикивцы Новоселицкого района, автомобильной дороги и рынка «Добробут», Калиновского рынка в Черновцах.

Из-за сильных дождей синоптики предупреждают об угрозе паводков на всех карпатских реках в Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, в частности, Черемоше, Черном Черемоше, Пруте.

На окраине Яремче 23 июня произошел обвал дороги в Прут. Это случилось через мгновение после того, как в этом месте шла по дороге женщина с двумя детьми. Сначала на дороге появились трещины, а через несколько секунд дорога начала расползаться на глазах, обваливаясь в сторону реки.

Большая вода выносит во дворы, огороды и на дороги огромные кучи мусора из рек и гор. Пользователи в комментариях считают, что причиной таких катастрофических последствий является массовая вырубка лесов в Карпатах.