24 июня праздник. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n140186-zavtra-narodnyy-prazdnik-den-varnavy-tradicii-i-primety.html

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24 июня праздники отмечаются во многих странах, но все они национальные, а не международные. Например, в Шотландии 24 июня — День независимости, в Канаде — Национальный праздник Квебека, в Эстонии — Яанов день, в Литве — Купала, в Перу, Боливии, Эквадоре — Инти Райме.

По народному календарю 24 июня — День Варнавы. Этот народный праздник посвящен памяти апостола от 70-ти Варнавы (Иосифа), епископа Медиоланского. В этот день начинаются русальные дни. Наши предки устраивали гуляния, на которых разводили костры, танцевали и пели.

Согласно верованиям, в этот день запрещается рвать траву и косить сено. Таким образом можно в дом принести нечисть. Согласно приметам, туман в этот день — к урожаю грибов, а прячущиеся голуби — к непогоде.

24 июня свое 2079-летие отмечает город-музей Флоренция, покровителем города считают Иоанна Крестителя. В связи с коронавирусом массовые мероприятия в городе будут отменены либо перенесены.

Памятные даты 24 июня:

1497 год — Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд);

1717 год — впервые представители английских масонских лож создали Великую ложу Англии;

1571 год — основали Манилу, которая впоследствии стала столицей Филиппин;

1812 год — армия Наполеона вторглась в Россию, началась Отечественная война 1812 года;

1901 год — в Париже прошла первая выставка 19-летнего Пабло Пикассо;

1934 год — столица Украины перенесена из Харькова в Киев.

Напомним, 28 июня в Украине празднуется День Конституции. В связи с тем, что в этом году он выпадает на воскресенье, 29 июня у украинцев будет дополнительный выходной.