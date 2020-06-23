24 червня свято. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140186-zavtra-narodne-svyato-den-varnavy-tradyciyi-i-prykmety.html

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24 червня свята відзначаються в багатьох країнах, але всі вони національні, а не міжнародні. Наприклад, у Шотландії 24 червня — День незалежності, в Канаді — Національне свято Квебека, в Естонії — Яанів день, в Литві — Купала, в Перу, Болівії, Еквадорі — Інті Раймі.

За народним календарем 24 червня — День Варнави. Це народне свято присвячується пам’яті апостола від 70-ти Варнави (Йосипа), єпископа Медіоланського. У цей день починаються русальні дні. Наші предки влаштовували гуляння, на яких розводили багаття, танцювали і співали.

За віруваннями, в цей день забороняється рвати траву і косити сіно. Так до будинку можна принести нечисть. Згідно з прикметами, туман у цей день — до врожаю грибів, а голуби, що ховаються, — до негоди.

24 червня своє 2079-річчя відзначає місто-музей Флоренція, покровителем міста вважають Іоанна Хрестителя. У зв’язку з коронавірусом масові заходи в місті будуть скасовані або перенесені.

Пам’ятні дати 24 червня:

1497 рік — Джон Кабот відкрив Канаду (Ньюфаундленд);

1717 рік — вперше представники англійських масонських лож створили Велику ложу Англії;

1571 рік — заснували Манілу, яка згодом стала столицею Філіппін;

1812 рік — армія Наполеона вторглася до Росії, почалася Вітчизняна війна 1812 року;

1901 рік — у Парижі відбулася перша виставка 19-річного Пабло Пікассо;

1934 рік — столиця України перенесена з Харкова до Києва.

Нагадаємо, 28 червня в Україні святкується День Конституції. У зв’язку з тим, цього року свято випадає на неділю, 29 червня в українців буде додатковий вихідний.