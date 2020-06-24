Галина Третьякова, фото: «Банкротство & Ликвидация»

https://racurs.ua/n140224-novyy-skandal-v-sluge-naroda-tretyakova-porassujdala-o-nekachestvennyh-detyah-i-sterilizacii.html

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Галина Третьякова, народный депутат из «Слуги народа» и глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, оказалась в центре скандала.

Депутат в одном из видео раньше, ссылаясь на опыт западных политиков, заявила, что малообеспеченные семьи, которые «рожают детей ради получения государственной помощи», рожают детей «очень низкого качества, которые тоже „садятся“ на публичные средства».

Также Третьякова тогда заявила, что в Великобритании прибегают к жестким мерам для борьбы с безработицей.

У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован, — заверила депутат.

Также в видео она вспомнила бывшего премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, одного из создателей сингапурского «экономического чуда».

Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования, — заявила Третьякова.

Такая должна быть система, такая у меня философия, — подчеркнула Третьякова.

В Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) сегодня отреагировали на этот инцидент открытым письмом, опубликованным на сайте организации.

В этом письме Постоянная комиссия Совета ФПУ по вопросам равенства прав женщин и мужчин обращается к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с просьбой внести предложение об отзыве Третьяковой с должности главы возглавляемого ею парламентского комитета «в связи с неудовлетворительной работой».

Профсоюзы убеждены, что женщины и дети прежде всего должны получать от государства надлежащую защиту и помощь, а не критику от народных избранников по качеству и количеству, — подчеркивается в письме.

Напомним, в конце мая Третьякова подала в парламент законопроект, призванный упростить взыскание с граждан необоснованно полученной соцпомощи.